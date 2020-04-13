Сенат США расследует причины возникновения коронавируса

Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам приступит к крупному расследованию причин появления и распространения коронавирусной инфекции, а также роли КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на председателя комитета сенатора Рона Джонсона.

По словам сенатора, он и его коллеги намерены изучить обстоятельства появления и распространения вируса и принятые меры реагирования на эпидемию как в США, так и за их пределами "во всей их полноте".

«Где все это началось? Имела ли место передача от животного человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других коронавирусов? Мы также должны изучить, какую роль сыграла ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса», — отметил председатель комитета.

Он отметил, что комитет желает выяснить, по какой причине Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, а также почему фармацевтические препараты и медицинское оборудование производятся за границей, изучит реакцию ВОЗ на происходящее и как вирус изначально распространился в Китае.