Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. Об этом информирует газета The Wall Street Journal.
По словам президента компании Джима Уилкеса, Texland обратилась к Вашингтону с просьбой о займе для возможности дать зарплату 73 сотрудникам.
Кроме того, в апреле и мае компания Continental Resources намерена сократить добычу нефти на 30%.
По данным газеты, Parsley Energy остановила работу на 150 скважинах. В компании отметили, что их разработка потеряла рентабельность.