Дорожная полиция о водителях - нарушителях карантина

За нарушение особого карантинного режима, установленного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 13 апреля по 00:00 14 апреля к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных правонраушениях привлечены 2 204 участника дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в целом с 1 апреля этого года по сегодняшний день в республике к административной ответственности за нарушение карантинного режима привлечены 18 687 участников дорожного движения.