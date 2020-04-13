США передали России штамм коронавируса для создания вакцины

Российская компания ввезла в Московский регион из США штамм COVID-19 для проведения исследований и создания вакцины, декларацию на него выпустила Томская таможня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таможни.

Отмечается, что декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Ведомство не раскрывает названия компании.

Вирусные частицы доставили во флаконе объемом 23х0,6 мм и весом 88 г. Поскольку для транспортировки и хранения необходима температура 2-8 градусов, образец транспортировали в термоконтейнере с хладоэлементами.