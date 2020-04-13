В Алма-Ате с вечера понедельника выявлено 174 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 116 случаев приходится на медицинских работников, сообщил во вторник руководитель Управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев, передает РИА Новости.

Количество зарегистрированных фактов коронавируса к настоящему времени достигло 346. В понедельник на карантин была закрыта Центральная городская клиническая больница, где было зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников.

"Новых случаев 174, из них … один сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы, два сотрудника службы скорой медицинской помощи, один сотрудник Городской поликлиники N32, один сотрудник Городской поликлиники N11, один сотрудник Городской клинической больницы N1", - сказал Абилдаев в эфире гостелеканала "Хабар 24".

В Казахстане подтверждено 1179 случаев коронавируса, 14 из них с летальным исходом. Президент Казахстана продлил режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, который действует с 16 марта, до конца апреля, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.