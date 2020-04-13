Вспышку коронавируса в Австралии вызвала вечеринка врачей
Власти Австралии называют нелегально устроенную неформальную встречу врачей возможной причиной взрывного распространения коронавируса нового типа. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает Reuters.
Резкий пик новых случаев — более чем 50-процентный рост их числа по сравнению с предыдущими днями — зарегистрирован лишь в штате Тасмания. Он произошел на фоне постепенного снижения этого показателя во всех остальных регионах страны. Глава медиков страны Брендан Мерфи считает, что к этому привела именно вечеринка медицинских работников.
«Я попросил полицию Тасмании расследовать это дело, и следствие начнется сегодня», — заявил на брифинге губернатор штата.
7 апреля сообщалось, что австралийских полицейских уличили в организации домашней вечеринки. Двоих из них, попавшихся коллегам, оштрафуют: максимальный штраф за такое нарушение в Австралии составляет 11 тысяч долларов (6700 долларов США).
На 14 апреля в Австралии зафиксировано 6,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией, более 60 человек скончались.