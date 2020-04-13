Золото продолжает бить рекорды

Цены на золото в ходе торгов достигали максимальных отметок с 2012 года на фоне сохраняющихся опасений влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

Июньские контракты на золото на Comex подорожали во вторник на 0,86% – до 1776,6 доллара за унцию. В ходе торгов цена достигала максимума с ноября 2012 года в 1784,85 доллара, передает РИА Новости.

Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,15% – до 16,02 доллара за унцию.

Трейдеры оценивают ситуацию с распространением коронавируса по всему миру, в результате чего золото получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива.