Коронавирус нипочем: Северная Корея продолжает запускать ракеты
Северная Корея провела запуск нескольких снарядов, которые могут быть крылатыми ракетами малой дальности, в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.
По данным источника, дальность полета ракет составила порядка 150 км.
Южнокорейские СМИ напоминают, что КНДР не проводила испытания крылатых ракет с июня 2017 года.
При этом ракетные запуски в Северной Корее продолжаются регулярно с начала текущего года. В конце марта сообщалось об успешном испытании сверхтяжелой многозарядной пусковой установки и о запуске двух баллистических ракет малой дальности.