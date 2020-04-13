Свыше 3 тысяч зараженных коронавирусом в Украине

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 3,372 тысячи, за сутки зафиксировано еще 270 случаев заражения, всего скончались 98 человек, выздоровели 119, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 9.00 14 апреля на Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Киеве – 551, в Черновицкой области – 546, Ивано-Франковской – 332 и Тернопольской – 280.