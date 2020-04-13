Студентка потеряла мать и бабушку за один день из-за коронавируса

Студентка из Сербии осталась одна после того, как ее мать и бабушка умерли от коронавируса в один день. Об этом сообщает издание The Mirror.

25-летняя студентка Анджела Костич (Andjela Kostic) учится на стоматолога. Ее мать и бабушку госпитализировали с симптомами коронавируса.

«Состояние бабушки было тяжелым, но у матери прогнозы были хорошими», — рассказала Анджела. Мать провела в больнице 12 дней. До заражения она была здорова и не имела хронических заболеваний.

Анджела опасалась худшего, когда ее мать и бабушку подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Утром 5 апреля бабушка Анджелы скончалась в больнице, мать умерла в тот же вечер.

Девушка осталась одна. Ее отец, который тоже был стоматологом, умер три года назад.

Анджела собирает деньги, чтобы оплатить похороны матери и бабушки. Она рассказала, что ее поддерживают друзья отца. «Все говорят, что мне нужно быть сильной», — сказала она.