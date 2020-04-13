В Турции от коронавируса умер лидер политической партии

В Турции от коронавируса скончался лидер Партии независимой Турции Хайдар Баш, сообщает CNN Turk.

Согласно информации, Хайдар Баш заразился коронавирусной инфекцией несколько дней назад и проходил лечение в одной из больниц провинции Трабзон. Ему было 73 года.

Отмечается, что тест на коронавирус у восьми членов семьи Хайдара Баша также дал положительный результат.

Отметим, что в Турции за последние сутки стали жертвами коронавируса еще 98 человек.