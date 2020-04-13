Пожар на российской военной базе в Армении
Пожар произошел на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Армении, передает «Спутник-Армения».
Возгорание произошло в одном из боксов парка боевой техники.
Согласно информации, в результате пожара сгорел грузовик КамАЗ, припаркованный на автостоянке воинской части на территории базы.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.
"Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов очаг удалось вовремя потушить. Жертв и пострадавших, а также угрозы окружающим объектам нет", - говорится в сообщении.
Для выяснения причин происшествия командование ЮВО совместно с правоохранительными органами проводят расследование.