Таможенники пресекли попытку реализации очередной партии табачных изделий, привезенных в страну незаконными путями.

Согласно информации пресс-службы Госкомтаможни, на основе поступившей информации, на территории Гарадагского района Баку был задержан автомобиль марки Mercedes-Benz E 220 CDI. При осмотре салона и багажника автомобиля были обнаружены упаковки с сигаретами без акцизной марки.

В общей сложности из автомобиля было изъято 69 800 сигарет различных марок зарубежного производства, не имевших акцизных марок.

По факту ведется расследование.