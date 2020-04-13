После войны цен началась война за нефтяной рынок горячая тема
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в понедельник, 13 апреля, официально объявила майские цены на поставки сырья. Для Азии, которая является крупнейшим рынком сбыта в мире, они снижены на 4,2 доллара от уровня апреля.
«Состоявшаяся сделка о сокращении на 9,7 миллиона баррелей, плюс еще пять миллионов от других экспортеров, никак не являются поводом для серьезного оптимизма», - написали на haqqin.az только вчера. Но даже мы не подозревали, что эти слова подтвердятся так скоро, буквально через несколько часов, когда Saudi Aramco опубликовала свой прайс на май.
Итак, цены на май 2020 г. для поставок в Азию снижены на $2,95-5,5 за баррель, для США – наоборот, выросли на $2,5-4,2, для Европы – остались на прежнем уровне. Но здесь нужно учесть, что на прежнем уровне – это с учетом принятых ранее беспрецедентных скидок на отгрузку в Северо-Западную Европу. Более того, для южно-европейских стран предусмотрено увеличение скидки на марку Arab Extra Light почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.
Что ж, все вполне укладывается в известный принцип: кто раньше скидку предложил – того доля рынка. Ведь достаточно взглянуть на карту экспортно-импортных операций с нефтью, как становится совершенно очевидным, что главное в опубликованном саудитами прайсе – это демпинг на тех рынках Азии и Европы, где нефть Эр-Рияда конкурирует с российской.
В этой логике совершенно логичным выглядят цены для американского рынка – там ценовая война, окончание которой ожидалось после сделки ОПЕК+, действительно сокращена. Здесь саудиты полностью сдержали свои обещания, которые были ими даны Дональду Трампу 9 апреля.
Как сообщали тогда источники в Белом Доме, американский президент настоятельно просил Эр-Рияд, чтобы цены на нефть не опускались настолько низко, чтобы навредить сланцевой отрасли США, в чем саудиты полностью пошли ему на встречу. В обмен на то, что Дональд Трамп поддержал планы Королевства по вытеснению России с ключевых рынков.
О высокой вероятности именно такого сценария говорилось не раз, и максимально находящимися «в теме» специалистами, но в Москве эти предупреждения предпочли полностью проигнорировать. О чем вы, дескать, какое продолжение противостояния, мы обо всем с Эр-Риядом договорились, вот даже и сделку подписали. Оказалось, что реальности, в которых находятся саудиты и российская сторона, все же несколько разные.
Да, для саудитов важны деньги, им нужна комфортная цена на нефть – но не меньше им необходимы новые доли рынка, когда было сорвано соглашение ОПЕК+, после чего цены на черное золото исполнили «пляску святого Витта», что создало для Эр-Рияда реальную угрозу сотрясения основ. Более того – поставило дом Саудов и его планы в крайне неприятное, отчасти – критическое положение. Такое на Востоке прощать не принято даже друзьям, а Москва и Эр-Рияд никогда в дружбе замечены и не были.
А если намерение отомстить поддержано Вашингтоном, да еще и обернется профитом в виде расширения рынков сбыта – то сущий грех не воспользоваться подобной возможностью.
Нет, в Эр-Рияде никто не намерен нарушать условия сделки, несмотря на то, что, как показывает опыт предыдущих сокращений, страны ОПЕК+ выполняют взятые обязательства только на 80–90%. То есть - реальный размер сокращений будет меньше объявленных значений. Но комфортная цена нужна всем, пусть о возвращении к показателям начала марта, когда баррель Brent стоил около $50, речи сейчас не идет – падение спроса перекрывает размер любого потенциально возможного сокращения предложения.
Но вот серьезно потеснить Москву на азиатских и европейских рынках за счет демпинга, а возможно, и политическими средствами при поддержке США – вполне рабочая стратегия. Тем более что за месяц «ценовой войны» четко обозначились сильные стороны Саудовской Аравии, дающие ей преимущества в противостоянии с Россией.
Эр-Рияд десятилетиями готовился к тому, чтобы иметь возможность оперативно изменять добычу. Он годами инвестировал в свободные мощности добычи, которые не использовали в обычное время, но могли задействовать при необходимости. Saudi Aramco активно вкладывалась в строительство объемных хранилищ, чтобы балансировать экспорт и добычу. У Москвы этого нет, что заведомо ослабляет ее позиции в надвигающемся противостоянии.
Видимо, спецпосланник США в Саудовскую Аравию, задачей которого будет налаживание взаимодействия между Вашингтоном и Эр-Риядом в вопросах стабилизации нефтяного рынка, прибудет уже в самое ближайшее время. И с высокой долей вероятности можно утверждать, что вторым вопросом его деятельности будет оказание саудитам поддержки в их борьбе с российской нефтяной отраслью.
Война цен плавно перешла в войну за доли рынка. И первый шаг в ней, судя по ценам Saudi Aramco на май, уже сделан.