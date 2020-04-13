Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:14

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в понедельник, 13 апреля, официально объявила майские цены на поставки сырья. Для Азии, которая является крупнейшим рынком сбыта в мире, они снижены на 4,2 доллара от уровня апреля. «Состоявшаяся сделка о сокращении на 9,7 миллиона баррелей, плюс еще пять миллионов от других экспортеров, никак не являются поводом для серьезного оптимизма», - написали на haqqin.az только вчера. Но даже мы не подозревали, что эти слова подтвердятся так скоро, буквально через несколько часов, когда Saudi Aramco опубликовала свой прайс на май.

Итак, цены на май 2020 г. для поставок в Азию снижены на $2,95-5,5 за баррель, для США – наоборот, выросли на $2,5-4,2, для Европы – остались на прежнем уровне. Но здесь нужно учесть, что на прежнем уровне – это с учетом принятых ранее беспрецедентных скидок на отгрузку в Северо-Западную Европу. Более того, для южно-европейских стран предусмотрено увеличение скидки на марку Arab Extra Light почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent. Что ж, все вполне укладывается в известный принцип: кто раньше скидку предложил – того доля рынка. Ведь достаточно взглянуть на карту экспортно-импортных операций с нефтью, как становится совершенно очевидным, что главное в опубликованном саудитами прайсе – это демпинг на тех рынках Азии и Европы, где нефть Эр-Рияда конкурирует с российской. В этой логике совершенно логичным выглядят цены для американского рынка – там ценовая война, окончание которой ожидалось после сделки ОПЕК+, действительно сокращена. Здесь саудиты полностью сдержали свои обещания, которые были ими даны Дональду Трампу 9 апреля. Как сообщали тогда источники в Белом Доме, американский президент настоятельно просил Эр-Рияд, чтобы цены на нефть не опускались настолько низко, чтобы навредить сланцевой отрасли США, в чем саудиты полностью пошли ему на встречу. В обмен на то, что Дональд Трамп поддержал планы Королевства по вытеснению России с ключевых рынков. О высокой вероятности именно такого сценария говорилось не раз, и максимально находящимися «в теме» специалистами, но в Москве эти предупреждения предпочли полностью проигнорировать. О чем вы, дескать, какое продолжение противостояния, мы обо всем с Эр-Риядом договорились, вот даже и сделку подписали. Оказалось, что реальности, в которых находятся саудиты и российская сторона, все же несколько разные.