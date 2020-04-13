Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса
Власти Китая санкционировали клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса нового типа, передает ТАСС.
Как сообщил во вторник на брифинге представитель Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь, в общей сложности страна приступила к клиническим испытаниям трех вакцин.
"В настоящее время в Китае одобрено для клинических испытаний три вакцины от коронавируса", - сказал он.
"Среди них самая первая - вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная группой исследователей во главе с Чэнь Вэй - в конце марта уже завершила первичные клинические испытания. 9 апреля исследовали приступили к набору добровольцев для проведения второй фазы клинических испытаний", - сказал У Юаньбинь.