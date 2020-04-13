Заражения коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

По данным источника, в числе зараженных прапорщик 1994 года рождения, который проходит лечение на дому. Известно, что с ним контактировали десять человек. В больнице в московском поселке Коммунарка также проходит лечение военнослужащий в звании полковника — его состояние оценивается как удовлетворительное. Мичман Северного флота также был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус, с ним контактировал 51 человек.

Собеседник издания рассказал, что как минимум 133 военнослужащих изолированы и находятся под медицинским наблюдением, так как контактировали с другими носителями вируса. В настоящий момент признаков инфекционных заболеваний у них нет.