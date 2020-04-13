Госкомитет обратился к предпринимателям: «Получите разрешение на строительство, не выходя из дома» видео
В связи с особым карантинным режимом, объявленным Оперативным штабом при Кабмине для борьбы с распространением коронавируса, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре призывает всех предпринимателей в строительном секторе максимально воспользоваться возможностями системы электронных обращений «Единое окно». Системой можно воспользоваться по ссылке www.birpencere.arxkom.gov.az.
Отметим, что данная система была предоставлена со стороны Госкомитета по градостроительству и архитектуре по поручению президента Ильхама Алиева и призвана значительно повысить прозрачность и удобство процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию объектов, а также свести до минимум контакты между чиновниками и предпринимателями.
С помощью этой системы можно, не выходя из дома, получить за 15 дней разрешение на строительство и за 10 дней - разрешение на эксплуатацию строительных объектов и складских помещений, не требующих проведения экспертизы, предусмотренной в статье 89 Градостроительного кодекса. Получение обоих разрешений для этого типа зданий бесплатно, и у заказчика не требуется каких-либо выплат.
Помимо этого, посредством портала возможно получение разрешений на эксплуатацию строительных объектов, требующих проведения экспертизы.
Любой пользователь, не заходя в свой личный кабинет, в разделе «Калькулятор» может узнать стоимость услуги за осмотр в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию строительного объекта. Для этого делается выбор зоны, указанной на карте в системе, указывается площадь объекта и, определяя коэффициент, обозначается сумма.
Заказчики строительства, загружая требуемые документы, завершают обращение, и в течение 20 дней проводится осмотр. Система также предоставляет сторонам возможность подписания контракта в электронном формате на предоставление услуги. После завершения всех процедур разрешительный документ также предоставляется в электронном виде.
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре призывает всех граждан строго соблюдать все требования карантинного режима, объявленного Оперативным штабом при Кабмине и не выходить из дома без острой необходимости.