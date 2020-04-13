Отдел информации 17:27

В связи с особым карантинным режимом, объявленным Оперативным штабом при Кабмине для борьбы с распространением коронавируса, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре призывает всех предпринимателей в строительном секторе максимально воспользоваться возможностями системы электронных обращений «Единое окно». Системой можно воспользоваться по ссылке www.birpencere.arxkom.gov.az.

Отметим, что данная система была предоставлена со стороны Госкомитета по градостроительству и архитектуре по поручению президента Ильхама Алиева и призвана значительно повысить прозрачность и удобство процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию объектов, а также свести до минимум контакты между чиновниками и предпринимателями. С помощью этой системы можно, не выходя из дома, получить за 15 дней разрешение на строительство и за 10 дней - разрешение на эксплуатацию строительных объектов и складских помещений, не требующих проведения экспертизы, предусмотренной в статье 89 Градостроительного кодекса. Получение обоих разрешений для этого типа зданий бесплатно, и у заказчика не требуется каких-либо выплат. Помимо этого, посредством портала возможно получение разрешений на эксплуатацию строительных объектов, требующих проведения экспертизы.