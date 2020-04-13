В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 3 тысячи

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 362, до 3281, скончались еще четыре пациента, всего умерших 33. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики, передает РИА Новости.

В Беларуси, по информации на понедельник, число инфицированных COVID-19 составляло 2919, в том числе сообщалось о 29 умерших.