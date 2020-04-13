В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 3 тысячи
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 362, до 3281, скончались еще четыре пациента, всего умерших 33. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики, передает РИА Новости.
В Беларуси, по информации на понедельник, число инфицированных COVID-19 составляло 2919, в том числе сообщалось о 29 умерших.
"Зарегистрировано 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что по состоянию на вторник в Беларуси проведено 71,875 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, для чего задействовано 17 лабораторий.