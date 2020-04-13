Дождь помог потушить пожар в Чернобыле

Дождь помог спасателям и работникам лесной охраны тушить пожар у Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уточняется, что открытого огня нет — наблюдается незначительное тление настила лесной подстилки отдельными очагами. Спасатели создали около 110 километров минерализованных полос. К тушению огня привлечены более 400 человек и 100 единиц техники.

Огонь уже не угрожает атомной электростанции и ядерным захоронениям. Радиационный фон в Киеве и области не превышает норму, заявили в ГСЧС.