Полиция задержала еще 50 нарушителей карантина

В Азербайджане продолжают злоупотреблять функцией получения разрешения на участие в поминках близких родственников. Люди нарушают требования карантина, получая разрешение обманным путем.

Как сообщает пресс-служба МВД, за прошедшие сутки установлены личности 50 человек, нарушивших требования карантина таким способом в Баку и отдельных районах республики. Они были доставлены в управления и отделения полиции, где у них взяли объяснительные.

В отношении лиц, совершивших такие нарушения, приняты соответствующие меры по статье 211 Административного кодекса проступков, каждый из них оштрафован на 100 манатов.