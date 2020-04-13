Коронавирус убил 18 тысяч испанцев
Число жертв коронавируса в Испании с начала эпидемии превысило 18 тысяч человек, за минувшие сутки скончались 567 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала эпидемии и по 14 апреля выявлено 172,5 тысячи случаев нового коронавируса, за последние 24 часа – 3045.
Общее число жертв с начала эпидемии – 18056.
Выздоровели 67,5 тысячи. Таким образом, активными остаются около 87 тысяч случаев (с учетом умерших и выздоровевших).
В Мадриде зафиксировано около 48 тысяч случаев COVID-19, из них умерли 6,5 тысячи. В Каталонии – 35 тысяч выявленных случаев, 3,7 тысячи из них скончались.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
При этом в последнее время прослеживается четкая тенденция замедления распространения вируса, руководство минздрава считает, что пик пройден.