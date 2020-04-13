Путин: «Для борьбы с коронавирусом нужны экстраординарные меры»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости экстраординарных меры для остановки распространения коронавируса. Об этом он заявил на онлайн-саммите Евразийского экономического совета.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал Путин.

Он уточнил, что в России пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства рассказал о мерах, введенных в стране, для борьбы с коронавирусом.