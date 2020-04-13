Торговцы из Азербайджана устроили стрельбу на рынке Петербурга

Уголовное дело было возбуждено во Фрунзенском районе Петербурга после стрельбы на местной овощебазе, сообщают в ГУ МВД по городу и области.

Напомним, инцидент произошел 12 апреля на овощной базе на улице Салова. По предварительной информации, здесь повздорили двое частных предпринимателей из Азербайджана. В результате стычки один из оппонентов открыл стрельбу, ранив своего соперника. С места происшествия агрессор скрылся на иномарке БМВ.

После конфликта в больницу доставили 45-летнего бизнесмена. У мужчины диагностировали ранение голени, а также травмы головы. Состояние его оценивается как средней степени тяжести.

В настоящий момент подозреваемый задержан. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Расследование продолжается.