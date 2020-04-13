Казахстанские пограничники задержали браконьеров из Азербайджана

Морские пограничники Казахстана задержали на Каспии судно с четырьмя гражданами Азербайджана, нарушившими государственную границу. Как передают казахстанские СМИ, об этом сообщили в региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК.

Как сообщили в управлении береговой охраны, пограничниками области было замечено на море малое плавательное средство типа "Байда". На поданные сигналы остановиться они не реагировали и начали на высокой скорости удаляться в юго-западном направлении.

Отмечается, что в данное время проводятся следственные мероприятия.

"У задержанных обнаружена колада длиной 29 300 метров и 14 650 штук крючьев. В итоге рыба осетровых пород в количестве 567 штук в живом виде выпущена в море. Таким образом, пограничниками предотвращён возможный ущерб государству в сумме 157 512 600 тенге (630 000 манатов)", - отметили в пресс-службе ведомства.