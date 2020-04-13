Сеть супермаркетов Rahat заключила партнерское соглашение, чтобы сделать "Коробку Добра" более доступной. Как передает Report, в коробку входят 16 видов основных продуктов питания. Цена продукции составляет 30 манатов.

Отныне компании в рамках своей корпоративной социальной ответственности, а также любой гражданин, смогут купить "Коробку Добра" в сети маркетах Rahat и помочь нуждающимся.

"Мы гордимся тем, что являемся мостом между нашими благородными соотечественниками и малообеспеченными семьями.

Еще раз благодарим всех, кто ценит работу нашей команды, проект "Коробка Добра" и поддерживает нас!"

Компании, желающие приобрести эти коробки в рамках своей корпоративной социальной ответственности, могут связаться по номеру: 055 500 20 15.