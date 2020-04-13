Риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок в связи с пандемией коронавируса, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА Новости.

"Как никогда высок риск разрушения основы любой экономики - промышленности и ее производственных и кооперационных связей. На их создание мы потратили более шести лет, и работа до сих пор не завершена. Причем поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно, с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси поднял вопрос, как после победы над пандемией будут восстанавливаться технологические цепочки. Он привел в пример меры экономического восстановления, которые принимают страны Европы, США и Китай.

"Нам ни в коем случае нельзя, с моей точки зрения, сегодня двигаться путем, который приведет к разрушению экономики", - подчеркнул Лукашенко.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь.