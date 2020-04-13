Микаил Джаббаров заверил венгерского министра: "Грузы будут обрабатывать в аэропортах в Баку"

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто провел телефонный разговор с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, в ходе которого обсудил судьбу грузов медицинского назначения, которые Венгрия заказала в странах Востока. По информации венгерского правительственного сайта kormany.hu Микаил Джаббаров заверил Петера Сиярто в том, что Азербайджан будет обрабатывать эти грузы как можно быстрее.

«Венгрия получает медицинское оборудование с Востока, а поставки из Китая и впредь будут играть ключевую роль в нашей борьбе с коронавирусом. Именно поэтому для наших грузовых самолетов важно иметь несколько доступных маршрутов. Мой азербайджанский коллега заверил меня в том, что наши грузовые самолеты будут как можно быстрее обрабатываться в аэропорту Баку», - сказал венгерский министр.