Пасси Пенттинен: "Наша разведка узнала раньше ВОЗ о коронавирусе"

Владимир Решетов, спецкор 14:27

Коронавирус будет весьма трудно истребить в Европе, несмотря на огромную мобилизацию со стороны общественности, правительств, частного сектора, мира науки, - говорит Паси Пенттинен, шеф программы гриппа и заразных болезней дыхательного отдела Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В интервью изданию dziennik специалист сказал: - Это самая опасная эпидемия последних двух десятилетий. Как с точки зрения темпов распространения Covid-19, так и его заразности. Она определенно более опасна в последствиях в отличие от гриппа, который является для нас точкой отсчета.

В ответ на вопрос о появлении новых патогенов, П.Пенттинен сказал, что первые сообщения Европейский центр получил из результатов мониторинга общественных медиа. Когда журналисты спросили его, неужели сегодня так можно предвидеть эпидемию, специалист ответил, что вообще существует две системы «вылавливания» предупредительных сигналов. Одна, традиционная, существует в отдельных государствах. Она основана на том, что медицинские работники должны сообщать в инфекционные службы об известных единичных случаях заражения и нетипичных случаях. Позже эта информация попадает наверх, в том числе в ECDC. Но в последние годы стало ясно, что этого недостаточно, ибо во многих странах процедуры эти работают медленно. Потому уже 10-15 лет действует усовершенствованная система мониторинга, опирающаяся на случившееся. То есть это что-то вроде эпидемиологической разведки. Это использовано и сейчас, при нынешней пандемии. Секрет этой «спецслужбы» весьма прост, говорит П.Пенттинен. В ECDC работает специальная команда, которая ежедневно в течение 24 часов в сутки собирает и анализирует различные сигналы, которые происходят как из медийных докладов, так и из общественных медиа. Иными словами, собирается информация из государственных источников, а также даже... слухи. Это дает возможность более эластичного реагирования. Тем более что информация из таких неофициальных источников достигает нас гораздо быстрее. Именно так было в случае Covid-19. Первые тревожные сигналы о появлении нетипичного воспаления легких не пришли к нам обычным путем, отмечает Паси Пенттинен. Когда мы получили официальные сообщения, у нас уже было готово описание болезни, говорит он. Это быстро вызвало беспокойство, напоминая ситуацию с вспышкой эпидемии SARS 2003 года.

Сразу после того, как появились первые донесения, Китай напрямую обратился в ВОЗ, что у них наблюдается нетипичное заболевание. В этом году были задействованы оба механизма предвидения эпидемии. Первая «красная лампочка» загорелась, по мнению инфектолога, в конце декабря 2019-го. Вначале ECDC расценил это как очаг нетипичного воспаления легких в Китае. На вопрос корреспондентов, знали ли в центре о том, что будет пандемия, специалист сказал, что сигналы о подобных случаях поступают все время. Но такие маленькие очаги не привлекают особого внимания, пока болезнь не распространяется дальше. Таким примером может быть вирус MERS, который гуляет по Ближнему Востоку, переходя с верблюдов на людей. Когда он появился несколько лет назад, «эпидемиологической разведке» удалось его открыть. Сначала появились сообщения, что якобы в одной из иорданских больниц возникло нетипичное заболевание, жертвами которого стали работники медицинских учреждений. К сожалению, часть из них умерла. Это случилось прежде, чем вирус был идентифицирован, что случилось несколькими месяцами позже. Только глядя назад, мы смогли соединить эти события.

Задачей ECDC является прежде всего быстрое установление и дальнейшее проведение мониторинга. Когда появляются осложнения, болезнь начинает распространяться, подготавливаем первичные оценки рисков. Они базируются на всей доступной на данный момент научной и эпидемиологической информации и в течение 48 часов позволяет оценить, какие риски эта болезнь несет для определенных государств, исходя из количества населения и разных других условий. Тогда мы предупреждаем страны-члены ЕС, чтобы они могли соответственно подготовиться. Как среагируют правительства этих стран — другой вопрос. Мы имеем на это, к сожалению, небольшое влияние, отметил эксперт. Возник закономерный вопрос: как это было в случае с коронавирусом? П.Пенттинен ответил, что ECDC дал сигнал об угрозе всем государствам Евросоюза, чтобы принять меры и подготовиться к пандемии. Наша оценка риска была при этом под номером «шесть» (потом под номером «восемь»), мы порекомендовали так называемую социальную дистанцию, ограничение контактов, сохранение расстояния в публичных местах. Еще в конце января мы предупреждали, что сила воздействия болезни будет очень мощной. Это было время, когда в Европе не было случаев заболевания, подчеркнул П.Пенттинен. Журналисты обратили внимание собеседника, что средства против распростарнения вируса становятся все жестче. Руководитель отдела ECDC сказал, что уровень угроз все время меняется. В оценке риска, которую ECDC послал руководителям стран, центр предупреждал, что каждое государство должно актуализировать планы противостояния заражениям. Специалисты центра призвали руководство стран предупредить своих граждан о коварстве нового патогена. Сам Паси Пенттинен не считает, что центр что-то проглядел. Он далее сказал, что «черный сценарий», от которого ECDC еще в конце декабря прошлого и в январе нынешнего года предупреждал правительства Италии, Испании, Франции, реализуется. Вся проблема, по его мнению, в слабости систем здравоохранения. По словам Пенттинена, пандемия — это как землетрясение или другая природная катастрофа. Решения принимаются день за днем, к тому же они принимаются на основе неполных данных. Одним из таковых является закрытие школ. Эксперт заметил, что пока что нет точных данных, как заболевают дети, подхватывая вирус, а главное, как вирус от них переходит к старшим. По мнению специалиста, жесткие меры, предпринимаемые во многих странах, позволяют избежать более масштабных заражений. Главное, что ограничения не должны быть единичными. Именно массовое соблюдение карантина, социальной дистанции, дезинфекции снижают риск распространения новой инфекции.