У трети прошедших тест медиков Британии нашли COVID-19

Коронавирусом заразились 33% обследованных сотрудников сферы здравоохранения Британии, борющихся с COVID-19, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные статистики.

По данным издания, речь идет о сотрудниках Национальной службы здравоохранения (NHS) Британии, а также других служб, участвующих в борьбе с распространением COVID-19 в стране. Как сообщается, на данный момент по результатам почти 17 тысяч взятых у них анализов, коронавирус был выявлен у 5733 человек - 33%.

Число умерших в Великобритании от COVID-19 в понедельник превысило 11 тысяч человек, общее число зараженных – 88 тысяч.