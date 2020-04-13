NetGroup окажет поддержку одиноким людям старше 65 лет

Распространение коронавирусной пандемии в мире побуждает каждую организацию и учреждение искать пути борьбы с этим вирусом, а также создавать технологические решения. Создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом с целью усиления мер борьбы с этим бедствием в нашей стране соответствующим указом главы государства и поддержка инициативы президента всем нашим обществом является выражением солидарности народа и доверия государству. Об этом говорится в заявлении компании NetGroup.

Было сообщено, что проект Evdeqal.net разработан и сдан в эксплуатацию компанией NetGroup при спонсорстве Premium Bank с учетом рекомендаций президента Азербайджана Ильхама Алиева по социальной помощи в целях удовлетворения потребностей одиноких людей старше 65 лет в условиях особого карантинного режима, объявленного оперативным штабом при Кабинете Министров.

Целью проекта является поддержка организации безвозмездной социальной деятельности в Азербайджане и оказание помощи нуждающимся без каких-либо материальных выгод.

"Отметим, что мы приглашаем всех желающих вступить в волонтерские ряды зарегистрироваться в нашем проекте. Вместе мы преодолеем все трудности. Волонтеры окажут помощь в приобретении необходимых товаров и лекарств, а наши курьеры осуществят доставку по адресам. Отдельно благодарим сеть супермаркетов RAHAT за участие в этом проекте.

Забота и уважение к нуждающимся в социальной поддержке - долг каждого из нас!", - говорится в сообщении.