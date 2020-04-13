Российские ученые об опасности антибиотиков при коронавирусе

Неконтролируемое употребление антибиотиков не только убивает вредные бактерии, но и снижает иммунитет из-за уничтожения полезных. Из-за этого растет риск заражения инфекциями, в том числе и коронавирусом. Об этом предупредил российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев в интервью «Российской газете».

Черешнев объяснил, что в толстом кишечнике человека находится много микробов, так называемый микробиом весом в полтора-два килограмма, важный для иммунных процессов. По словам академика, вирусы, которые есть в клетках эпителия кишечника, не подвержены влиянию антибиотиков. Из-за их употребления появляется соотношение, при котором «бактерий меньше — вирусов больше».

По словам врача-иммунолога Алексея Поповича, иммунитет могут ослабить стресс, недостаток сна и еды. Его степень также зависит от образа жизни, генетики и хронических заболеваний. При этом медик не рекомендовал принимать лекарства для профилактики, так как они могут спровоцировать нежелательные побочные эффекты и не помогут в борьбе с вирусом.