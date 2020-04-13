Call-центры Минтруда работают на пределе обратная связь
Только накануне haqqin.az проинформировал читателей о том, какую работу проделало Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана по оказанию помощи пострадавшим от пандемии нового коронавируса социально уязвимым слоям населения. Было отмечено, что министерство успешно справилось с первым этапом, многочисленные меры, принятые в связи с этим, широко освещались и в СМИ страны. Но самая сложная и трудоемкая работа, которую ему еще предстоит решить, все еще впереди.
И словно в ответ на наш прогноз министерство сообщило сегодня, что в течение апреля-мая Центр работы DOST планирует дополнительно открыть 50 тыс. оплачиваемых мест в секторе общественной работы. Распределение мест по городам и районам страны уже утверждено, процедуры и механизмы разработаны и отправлены на места. А с сегодняшнего дня уже начнут создаваться эти самые «общественные рабочие места». Места общественной работы охватят в основном направления по дезинфекции, социальным услугам и пр. Для реализации этой важной задачи уже выделено 30 млн манатов.
Для масштабов страны 50 тыс. дополнительных рабочих мест, может, и не очень высокий показатель. К тому же они, как ясно из установки, будут временными. Пойдет пандемия на спад – и они начнут постепенно закрываться. И чтобы понять смысл очередного социального шага, рассмотрим ситуацию, сложившуюся на рынке труда после введения ряда ограничений в связи с расширением эпидемии.
Уже более месяца, как в стране введены ограничения, которые периодически ужесточаются. Учреждения и предприятия закрываются или ограничивают работу. Соответственно и работники частично подпадают под сокращение, много и уволенных. Одним словом, рынок труда пополнился новыми, полностью или частично безработными, дальнейший рост их может привести к социальному напряжению. И на таком фоне Минтруда в соответствии с разработанным Оперативным штабом при Кабмине обширным планом мероприятий внесло свою лепту в общее дело.
Да, 50 тыс. оказавшихся безработными лиц будут выведены из списка и займутся общественно полезным трудом. А труд этот сегодня действительно востребован. Работников ЖЭКов и санэпидстанций с трудом справляются с многократно возросшей необходимостью дезинфекционных работ и социальных услуг. Ведь не секрет: все общественные места, улицы и даже парадные жилых домов дезинфицируются ежедневно по два раза. Здесь испытывается острая нужда в рабочих руках. А сколько беспомощных пожилых и больных людей нуждается сегодня в уходе? На первых порах с ситуацией помогли справиться волонтеры. Но строить такую ответственную работу только на добровольческих порывах не совсем надежно. И благодаря умелому подходу министерства, оказавшийся в беспомощном состоянии на рынке труда безработаный будет помогать другому беспомощному, оказавшемуся в такой ситуации собственном доме из-за распространения нового коронавируса.
Мы уже отмечали, что меры по обеспечению занятости и соцобеспечению населения занимают одно из важных мест в плане мероприятий правительства. Этот раздел охватывает 4 направления, включающих 10 мероприятий с охватом 2 млн человек. На их реализацию требуется 394 млн манатов, из которых 100 млн манатов будет выделено из госбюджета в течение 2 месяцев, 203 млн манатов – из Госфонда соцзащиты в течение года за счет образовавшихся в фонде резервов. А еще 91 млн манатов в течение года выделит Фонд страхования от безработицы.
Сухие цифры, пожалуй, лучше, чем любые слова, показывают масштабы и значимость этой работы. А такая активность министерства вызывает и обратную реакцию - многократно растут и обращения в министерство. Достаточно отметить, что только с 1 апеля Call центр-142 ответил на обращения 65551 гражданина. Чтобы справиться с таким объемом, пришлось втрое увеличить численность его работников, а рабочее время - продлить до 24:00. Министерство делом отвечает на призыв президента Ильхама Алиева: «Наше государство всегда рядом со своим гражданином».