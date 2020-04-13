В Италии разрешили коммерческую деятельность при пандемии

В соответствии с правительственным декретом, который подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, со вторника на Апеннинах возобновили работу книжные магазины, магазины по продаже канцтоваров, а также торговые учреждения, где можно приобрести товары для детей и новорожденных. Эти коммерческие предприятия открыты в дополнение к продуктовым магазинам, супермаркетам, аптекам и газетным киоскам, которые не прекращали свою работу.

Первые, пока еще ограниченные меры по возобновлению коммерческой и производственной деятельности, вступили в силу в Италии после пасхальных праздников на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Что касается промышленности, то пока в Италии по-прежнему продолжают работать в основном предприятия, обеспечивающие изготовление товаров первой необходимости, а также ряд производств непрерывного цикла и транспортные организации. Тем не менее со вторника в перечень разрешенных правительством видов бизнеса были добавлены лесоводство, производство компьютеров, гидравлические работы, а также оптовая торговля бумагой и картоном. Всем другим предпринимателям была разрешена отправка находившихся на хранении грузов, а также доступ в производственные помещения для их охраны, консервации, уборки и дезинфекции.

Возобновление работы предприятий сопряжено со строгим выполнением основных карантинных мер, которые, в частности, предусматривают соблюдение социальной дистанции минимум в один метр, регулярное проветривание помещений, обеспечение работников личными дезинфекционными средствами, использование медицинских масок в закрытых помещениях и одноразовых перчаток при работе с продовольствием и напитками.

Региональные власти Италии немедленно сформулировали множество исключений из установленных правительством правил, и решения областных органов власти в данном случае будут иметь приоритет.

В целом, введенные во вторник послабления носят промежуточный характер, поскольку общие меры по сдерживанию распространения коронавируса в Италии продлены правительством до 3 мая. Ожидается, что при сохранении наметившейся тенденции к сокращению инфицирования коронавирусом, так называемая "фаза 2" может начаться в стране 4 мая. Однако решение об этом власти будут принимать, учитывая рекомендации эпидемиологов и вирусологов. Для всестороннего анализа этой проблемы создана специальная экспертная группа во главе с известным топ-менеджером, бывшим гендиректором компании Vodafone Витторио Колао.

Согласно последним официальным данным, обнародованным в понедельник вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, на Апеннинах зафиксированы почти 160 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 35 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 20 тысяч человек.