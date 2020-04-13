МВД не рекомендует гражданам покидать дома после 21:00

Большинство лиц, передвижение которых разрешено на основании служебных удостоверений, справок, электронной регистрации, злоупотребляют правами и не соблюдают соответствующие ограничения по истечении рабочего времени, в том числе в нерабочие дни. Интенсивность движения на улицах повышает риск распространения инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В МВД отметили, что руководители всех органов, предприятий и организаций обязаны вносить на сайт icaze.e-gov.az сведения только о сотрудниках, работающих на основании трудового договора или договора услуг.

«Гражданам рекомендуется выходить из дома по необходимости, для медицинских нужд, покупки продуктов питания и лекарств, для пользования банковскими и почтовыми услугами после получения соответствующего разрешения. При этом не пользоваться личным транспортным средством, после 21.00 не покидать место проживания. Просим вас соблюдать ограничительные меры для защиты здоровья и вашей семьи», - говорится в сообщении.