Функционирующая при поддержке Azercell Telekom ООО услуга «Детской горячей линии» Азербайджана предоставила общественности отчет о своей деятельности за первый квартал 2020 года. Так, несмотря на введение карантинного режима в рамках мер, принятых с целью предотвращения распространения вируса COVID-19, услуга ни разу не прекратила свою работу - сотрудники «Детской горячей линии» продолжили отвечать на обращения из дома.

Таким образом, за первый квартал текущего года в «Детскую горячую линию» поступило более 1313 звонков. Из них 411 звонков пришлось на январь, 438 – на февраль и 464 звонка на март месяц. Большинство обращений – 625, были по вопросам образования. Что касается следующих, 114 – социального характера, 118 - психологического, 199 - юридического, 98 - о здравоохранении и 159 звонков относились к другим сферам деятельности. На горячую линию было совершено 692 звонка со стороны девочек и 612 звонков со стороны мальчиков. В зависимости от характера вопроса, на горячую линию поступали и повторные звонки. В отличие от предыдущих лет, в марте этого года прослеживалось увеличение количества звонков.

На протяжении своей 10-летней деятельности «Детская горячая линия» завоевала доверие не только детей и подростков, но и в целом всего общества. В результате работы сотрудников услуги, в этом квартале были проведены встречи с 76 семьями и отправлены 44 письма. Помимо этого, сотрудники услуги постоянно выступали в медиа и активно участвовали в защите детских прав и просвещении общества в этой сфере.

Основная задача «Детской горячей линии» Азербайджана – оказать социальную помощь каждому ребенку, столкнувшемуся с проблемой, оказать психологическую и юридическую помощь и помимо эмоциональной поддержки, поддержать их советом в решении проблемы. Помимо этого, при необходимости, услуга «Детской горячей линии» обеспечивает перенаправление обращений в другие соответствующие сферы услуг.

Отметим, что звонки в «Детскую горячую линию», функционирующую в режиме 7/24 при поддержке Azercell Telekom ООО и организации Общественного Объединения "Ümidli Gələcək", бесплатны как с городских телефонов, так и с номеров Azercell. Информация, поступающая в «Детскую горячую линию», полностью конфиденциальна.

На данный момент короткий номер услуги (116111) перенаправлен на мобильный номер, и операторы отвечают на звонки в режиме 7/24. Также детям предоставлена возможность обращаться в горячую линию в любое время суток по следующим номерам : (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80 и (051) 580 22 80.

В связи с режимом карантина, для оказания оперативной помощи обращающимся в последующих периодах предусматривается продвижение услуги в социальных медиа.

Отметим, что с дополнительной информацией о «Детской горячей линии» можно ознакомиться на сайте www.usaqxetti.az.