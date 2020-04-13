Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты социальных работников, участвующих в оказании социальных услуг в период карантинного режима, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, сотрудники городских и районных отделений Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, привлеченных к оказанию социальных услуг, будут получать временную надбавку к зарплате, равную их должностному окладу.

Цель распоряжения, опубликованного во вторник на сайте главы государства, - обеспечить эффективность услуг гражданам, находящимся в тяжелой ситуации и одиноким людям старше 65 лет.

Кабинету министров Азербайджана поручено определить круг сотрудников, к которым будут применены надбавки, а также временные сроки выплаты надбавок.