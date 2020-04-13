Фонд Наргиз стучится в двери к старикам

Cо дня объявления режима карантина в Азербайджане, фонд Nargis обеспечил необходимыми продуктами на месяц более 40 пожилых людей, проживающих в Баку и его окрестностях, а также в Сумгаите. Об этом haqqin.az сообщили в фонде Nargis.

В сообщении Фонда говорится, что к ним также стали поступать обращения людей и из других категорий, которых не обошли стороной последствия сложившейся в мире из-за коронавируса ситуации.

«Фонд Nargis не может отнестись равнодушно к этим обращениям. Мы по отдельности связались с каждым обратившимся, собрали и систематизировали всю подробную информацию. Таким образом, фонд Nargis продолжает и расширяет акцию помощи. В этом деле нам не обойтись без вашей поддержки. Желающих помочь нуждающимся просим обратиться в наш фонд. Оставайтесь здоровы!», - говорится в сообщении.