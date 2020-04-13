Ильхам Алиев созвал министров по видеоконференции
Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеоконференции состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.
Как сообщает АзерТАдж, выступая на совещании, президент Ильхам Алиев отметил, что продолжение реформ в Азербайджане дало хорошие результаты.
Отметив проводимую работу в рамках борьбы с короновирусной пандемией, глава государства подчеркнул, что ситуация в Азербайджане находится под контролем. Глава государства дал правительству ряд поручений в связи с влиянием пандемии на экономическую ситуацию и отметил, что 2020 год станет периодом глубоких реформ, охватывающих многие сферы. Президент рассказал об экономических показателях первого квартала года.
Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, председатель правления ЦБ Эльман Рустамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Президент Ильхам Алиев подвел итоги совещания.