Коллектив ОАО «Азеришыг» оперативно откликнулся на призыв первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в целях поддержать людей, страдающих наследственными заболеваниями крови, в особенности талассемией и создать запасы крови для них.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, только сегодня 350 сотрудников «Азеришыг» приняли участие в акции сдачи крови. По его словам, коллектив акционерного общества продолжает принимать участие в данной акции.