В Азербайджане выявлено 49 новых больных коронавирусом, еще 62 полностью выздоровели и были отпущены домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, несмотря на усилия врачей не удалось спасти гражданина 1933 г.р., который страдал от диабета и ишемической болезни сердца и у которого был выявлен коронавирус.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 1197 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 351 человек вылечился, 13 скончались, 833 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 28 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.