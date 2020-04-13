В Швеции число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Более тысячи человек скончались в Швеции после заражения COVID-19, всего заболели около 11,5 тысячи человек, сообщает во вторник Агентство здравоохранения страны.

"Число зараженных в Швеции достигло 11 445 человек, скончались 1033 человека. Большая часть заболевших - люди, родившиеся в других странах", - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. В частности, заболеваемость наблюдается среди граждан Швеции, которые были рождены в Ираке и Сомали.

По словам Тегнелла, высокие показатели смертности связаны с тем, что властям Стокгольма не удалось остановить распространение вируса в домах престарелых в регионе. В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы не допустить повтора этой ситуации в других частях страны.

Согласно данным статистики, опубликованным телеканалом SVT, в настоящее время лечение в отделениях интенсивной терапии проходят 526 человек, средний возраст заболевших - 61 год, 75% из них мужчины.