Российский бизнесмен умер от коронавируса

Российский бизнесмен, член совета директоров холдинга En+ Игорь Ложевский умер в Москве на 64-м году жизни, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи. По данным Forbes, причиной смерти мог стать коронавирус.

«Мы все ужасно шокированы этой трагической новостью. Доктор Игорь Ложевский был отличным коллегой», — говорится в сообщении. Там же отмечается, что Ложевский отработал в совете директоров En+ чуть больше года, но успел «внести видимый и важный вклад» в деятельность компании.

Официально причина смерти не раскрывается — указывается лишь, что она наступила в результате непродолжительной болезни. Но источник Forbes рассказал, что бизнесмен болел коронавирусом.