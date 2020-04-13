В Грузии продлевают и ужесточают карантин

Режим чрезвычайного положения в Грузии продлевается до 10 мая, а правила ЧП ужесточаются, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на брифинге во вторник.

"Мы обратимся к президенту, чтобы она в ближайшее время обратилась в парламент о продлении чрезвычайного положения до 10 мая", - сказал Гахария.

Он добавил, что на сегодняшний день в Грузии проверяют 500 случаев заражения.

"Можно сказать, что страна перешла на полное внутреннее распространение и, исходя из этого, невозможно спрогнозировать, когда будет пик", - отметил премьер.

Кроме того, он сообщил, что с вечера 15 апреля закрываются четыре крупных города - запрет на въезды и выезды коснется Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.