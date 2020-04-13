Ученые обнаружили «слабое место» коронавируса

Специалисты из Университета Саутгемптона обнаружили фундаментальную особенность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Новое исследование может помочь в разработке вакцины от заболевания. Об этом сообщает сайт научно-технических новостей phys.org.

В опубликованной на портале статье отмечается, что ученые создали первую в мире модель распространения коронавируса SARS-CoV-2 и благодаря ей установили, что коронавирус имеет большое количество шипов, с помощью которых он прикрепляется к клеткам организма человека и проникает в них. Эти шипы покрыты сахарами, известными как гликаны, которые маскируют вирусные белки коронавируса и помогают ему спрятаться от иммунной системы, пишет «МК».

Изучив структуру гликанов, ученые пришли к выводу, что коронавирус не слишком хорошо защищен от антител. По словам профессора Макса Криспина, возглавляющего исследовательскую группу, новый коронавирус похож на «волка в овечье шкуре». Вирусы, перед которыми иммунитет человека бессилен, такие как ВИЧ, обладают очень плотным слоем гликанов. У SARS-CoV-2 защита намного слабее, и он действует по принципу «поражай и беги», то есть не задерживается надолго в одном организме-хозяине.

«Более низкая плотность гликанов означает, что у иммунной системы меньше препятствий для нейтрализации вируса с помощью антител. Так что это очень обнадеживающая новость для разработки вакцины», — подчеркнул профессор.