В МВФ спрогнозировали, когда нефть вырастет до $45

Средняя цена одного барреля нефти после 2021 года поднимется до $45, однако все равно будет ниже, чем до кризиса, вызванного пандемией, прогнозирует главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат.

"Конечно же, в интересах всего мира, чтобы у нас было намного меньше волатильности в отношении цен на нефть, чтобы эти рынки оставались более стабильными", - отметила она.

"Согласно нашим прогнозам, цена на нефть будет в районе $35 в 2020 году и примерно на том же уровне в 2021 году, а потом опять вырастет до $45", - сказала Гопинат.

"Это все равно значительно ниже цен, которые были до ситуации с вирусом. И это серьезно влияет на нефтедобывающие страны", - добавила главный экономист МВФ.