ВОЗ назвала самую крупную вспышку коронавируса в мире

На данный момент вспышка коронавируса COVID-19 в США является самой крупной в мире, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

"Безусловно, вспышка COVID-19 в США в настоящее время является самой крупной в мире. По крайней мере, крупнее, чем в других странах мира", – сказала представитель ВОЗ.

Отметим, что, по подсчетам Университет Джонса Хопкинса, публикующего данные по коронавирусу в режиме реального времени, количество заболевших коронавирусом в США составляет свыше 582 тысяч человек, умерли более 23 тысяч пациентов, на сегодняшний день это самые высокие показатели по COVID в мире.