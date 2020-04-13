"Финансовые институты и власти Германии, Ирландии и Нидерландов при координации Интерпола раскрыли изощренную преступную схему, в которой использовались взломанные электронные ящики, мошенничество с предоплатой и отмывание денег", - цитирует его ТАСС.

Сотрудники Интерпола совместно с властями ФРГ, Ирландии и Нидерландов смогли раскрыть преступную схему на почти €2,4 млн, связанную с продажей масок для германских медиков в разгар пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Интерпола.

Выяснилось, что германские органы здравоохранения в марте в поисках масок связались по электронной почте с испанской компанией, утверждавшей, что у нее есть около 10 млн штук. Сама компания доставить изделия не смогла, но порекомендовала поставщика в Ирландии. С ним был заключен контракт на 1,5 млн масок, которые якобы должны были привезти из Нидерландов на 52 грузовиках в сопровождении правоохранителей. Покупатели сначала перечислили предоплату €1,5 млн, но в последний момент ирландская компания сообщила, что платеж не поступил, и попросила перевести еще €880 тысяч поставщику в Нидерландах. Больше заказчики ни денег ни масок не видели.

Власти Нидерландов сумели отследить €880 тысяч, переведенных якобы поставщику в этой стране. Большая часть средств поступила в британский банк на счет, связанный с Нигерией. Оказалось, мошенники создали копию сайта настоящей компании.

Уже задержаны двое подозреваемых в Нидерландах, однако реальное число злоумышленников, причастных к этому преступлению, может быть больше.