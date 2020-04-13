ВОЗ предупреждает: вакцины от COVID-19 не будет в ближайший год

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, при разработке вакцины необходимо доказать, что она эффективна и безопасна для пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в этом году ждать вакцины от коронавируса не стоит: она будет создана не ранее чем через год, передает ТАСС.

«Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного негативного воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного», - подчеркнула она, добавив, что для исследования безопасности вакцины нужно несколько этапов.

Также Харрис назвала текущую ситуацию с коронавирусом в Европе неоднозначной. В некоторых странах, например, в Италии и Испании, наблюдается небольшой спад заболеваемости. Хотя в других государствах, в частности, в Великобритании и Турции, показатели пока только растут.

«Мы пока еще точно не наблюдаем пика», - заключила официальный представитель организации.