Названа самая безопасная страна при пандемии коронавируса

Консорциум Deep Knowledge Group, специализирующийся на научных исследованиях и инвестициях в биологические и медицинские проекты, составил рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.

При составлении рейтинга аналитики учитывали параметры, разделенные на четыре группы: эффективность карантина, эффективность государственного управления, мониторинг и обнаружение, а также готовность к экстренному лечению.

Лидером рейтинга безопасности стран мира в условиях пандемии коронавируса нового типа стал Израиль, тройку замыкают Германия и Южная Корея. В первую десятку рейтинга также вошли Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония.

Консорциум также опубликовал рейтинг стран, подверженных рискам в условиях пандемии коронавируса нового типа. В топ-5 вошли Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. За ними следуют Швеция, Иран, Эквадор, Филиппины и Румыния.