МВФ: мировой экономике нанесен сильнейший удар с 1930-х годов

По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%, передает РБК.

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат отмечает, что нынешний кризис не похож на предыдущие. Потери экономического выпуска, по-видимому, превосходят те, что спровоцировали глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда пандемия закончится.

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».

Однако в 2021 году мировая экономика, по прогнозу МВФ, вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, по крайней мере, с 1980 года.